Vier Gruppen : Neue Kita an der Uferstraße geplant

Neue Kita an der Uferstraße geplant

Mindestens vier Gruppen für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren sollen dort entstehen. Träger ist die Elterninitiative die Quelle.

Die Pläne stehen zwar noch ganz am Anfang, aber wenn alles gut geht, könnte es mittelfristig etwas Entspannung bei der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder geben. Im Jugendhilfeausschuss wurde jetzt beschlossen, Mittel für die Planung einer Kita mit mindestens vier Gruppen auf dem Gelände der GGS Uferstraße bereitzustellen, insgesamt 30.000 Euro. Diese Planungskosten können später durch Fördermittel des Landes zurückgeholt werden. Zudem wurde beschlossen, dass die Trägerschaft der neuen Kita an die Elterninitiative Quelle e.V. übertragen wird, die auch die weitere Planung übernehmen wird.

Dass dieses Projekt kompliziert wird, zeichnete sich im Jugendhilfeausschuss ab. Denn parallel zur Planung des neuen Kindergartens soll die Verwaltung prüfen, ob weitere Nutzungen, etwa Wohnungsbau, an dieser Stelle möglich sind. Dazu sind zahlreiche rechtliche und finanzielle Fragen zu klären. Und an dieser Stelle wäre auch die Quelle außen vor, die sich ausschließlich um die Kita kümmern wird.

Dass die Nachfrage an Betreuungsplätzen groß ist, bestätigte Ingolf Bergerhoff, Fachbereichsleiter Soziales, Jugend, Bildung und Sport: „Es ist Druck auf dem Kessel.“ Deshalb ist im Beschluss auch ausdrücklich die Rede von mindestens vier Kita-Gruppen, eventuell könnten es auch mehr werden. Dirk Schurawitzki, Vorsitzender der Quelle, sprach von einem spannenden Projekt. So könnten am Standort Uferstraße Kinder von ganz klein bis zum Ende der Grundschulzeit betreut werden.