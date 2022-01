Stickstoffhaltige Gase bei Verpuffung freigesetzt : „Kurzzeitig gelbe Wolke“ über Chempark Leverkusen - ein Verletzter

Leverkusen Die Feuerwehr Leverkusen löste die Warn-App Nina aus, sprach vom Austritt von Schadstoffen „die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können“, hieß es zunächst in der App, kurz drauf gab die Feuerwehr Entwarnung. Currenta spricht von einem Verletzten.

Bei einer Verpuffung gegen 14 Uhr im Chempark wurden nitrose Gase freigesetzt, „es entstand eine kurzzeitig wahrnehmbare gelbe Wolke, die in östlicher Richtung zog“, teilt Chemparkbetreiber Currenta mit. „Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person verletzt, sie befindet sich in ärztlicher Behandlung. Der Luftmesswagen ist im Einsatz.“ Ein Lanxess-Sprecher bestätigt, dass es in einem Produktionsbetrieb von Lanxess-Tochterunternehmen Saltigo zu der Verpuffung gekommen ist. Die Ursache für den Zwischenfall ist laut Currenta noch offen. Bei nitrosen Gasen handelt es sich um ein Gemisch stickstoffhaltiger Gase.