"Werde bald zurück sein" : Haaland nährt Comeback-Hoffnungen gegen Leverkusen

Dortmund Die Befürchtungen bei Borussia Dortmund waren nach der Verletzung ihres Stürmerstars groß. Doch Erling Haaland hat in einem Interview Entwarnung gegeben und könnte schon bald wieder für den BVB auflaufen.

Borussia Dortmunds derzeit verletzter Stürmerstar Erling Haaland hat Hoffnungen auf ein baldiges Comeback genährt. "Ich trainiere gut und werde bald zurück sein", sagte der Torjäger im Interview mit dem norwegischen TV-Sender Viaplay Fotball. Einen genauen Zeitpunkt nannte Haaland nicht. Jedoch versicherte er, dass er auch Kraft aus seinen Verletzungen ziehe. Damit könnte der 21-Jährige im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 6. Februar wieder zur Verfügung stehen.

Der BVB hatte kaum Details zu Haaland Verletzung mitgeteilt. Der Norweger leide "an muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen", teilte Dortmund am Montag mit.