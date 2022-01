Hidden Champions : Leichlingens heimliche Weltmarkt-Meister

Von Leichlingen in die Welt: Bäro-Chefin Sandra von Möller überwacht mit Guido Dietz (Europäischer Transsonischer Windkanal) den Einbau eines neuen Desinfektionssystems im Europäischen Transschall-Windkanal. Foto: BÄRO Clean Air Technologies

Leichlingen Eine von der NRW-Landesregierung in Auftrag gegebene Studie macht im Rheinisch-Bergischen Kreis neun „Hidden Champions“ aus, zwei davon in der Blütenstadt: Die Bäro GmbH & Co. KG entwickelt Luftreiniger und Leuchtmittel für Verkaufsräume, die Zagro Group mit der Tochter Zweiweg produziert Bau- und Arbeitsmaschinen für Straße und Schiene.