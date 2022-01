Corona in Rhein-Berg : 520 mehr Infizierte, aber nur zwei auf der Intensivstation

Rhein-Berg/Leichlingen Die Sieben-Tage-Inzidenz für Rhein-Berg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 891,4. Diese und weitere Zahlen teilte das Kreisgesundheitsamt am Freitag mit.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 520 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon 74 in Leichlingen . Dies teilte das Kreisgesundheitsamt am Freitag mit. 89 weitere Personen gelten als genesen. 4268 Personen sind aktuell infiziert (Leichlingen: 377), 4618 befinden sich in Quarantäne (Leichlingen: 394) – 491 Personen mehr als bei der letzten Meldung.

19 an Covid-19 Erkrankte befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung und einer an einem Beatmungsplatz. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Rhein-Berg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 891,4.