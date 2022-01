Gleichstellungsplan der Leichlinger Verwaltung : Führende Frauen – Leichlingen kreisweit spitze

Leichlingen Überdurchschnittlich viele Frauen arbeiten in der Verwaltung der Blütenstadt. Das ist das Ergebnis des neuen Gleichstellungsplans, den die neue Gleichstellungsbeauftragte Nadja Kischka-Wellhäußer nun vorlegt. Besonders erfreulich: Keine andere Kommune des Kreises hat so viele weibliche Amtsleitungen.

Grund für einen so hohen weiblichen Anteil in der Verwaltung einer kleinen Kommune, meint Steffes, könnte das große Maß an Sicherheit sein, den ein Job im öffentlichen Dienst biete, und die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf . Von 2017 – Stand des letzten Gleichstellungsplans – bis Oktober 2021 haben insgesamt 19 Mitarbeitende eine Elternzeit in Anspruch genommen. Überwiegend waren es zwar Frauen (15), aber auch vier Männer, die sich für zwei bis 36 Monate um die Familie kümmerten. Hier, hat die Gleichstellungsbeauftragte festgestellt, gibt es durch aus geschlechtsspezifische Unterschiede in der Dauer der Elternzeit. Während Männer bislang zwei oder sechs Monate in Elternzeit gingen, nutzten Frauen die berufliche Auszeit zehn bis 36 Monate lang, wobei der überwiegende Anteil zwischen einem und zwei Jahre wählten. Mit vier bis fünf Elternzeitanträge pro Jahr hat es die Stadtverwaltung zu tun.

Trotz Attraktivität und Krisensicherheit: Auch die Leichlinger Stadtverwaltung hat zunehmend mit Fachkräftemangel zu kämpfen, wie sich an den zahlreichen Vakanzen zeigt. Ein Problem sei dabei nicht ein Mangel an Bewerbern, sondern ihre unzureichende Qualifizierung. Akuter könnte das Problem in naher Zukunft werden, denn in vier Jahren, also bis 2026, erwartet die Gleichstellungsbeauftragte allein in den Führungsstellen, die derzeit besonders schwer zu besetzen sind, neun altersbedingte Abgänge, davon sechs Frauen und drei Männer. „Das sind 36 Prozent der besetzen Positionen, das ist schon viel.“ Rund zwölf Prozent der aktuell Beschäftigten in der Stadtverwaltung, also 32 Männer und Frauen sind über 60 Jahre alt. Qualifizierter Nachwuchs wird also dringend gebraucht. „Wir stellen in der Regel zwei Azubis pro Jahr ein“, berichtet Bürgermeister Steffes. „Aber auch da werden wir ausweiten müssen, wenn wir denn auch geeignete Bewerber für die Stellen finden.“