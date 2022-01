Wegen der Einleitung von kontaminiertem Wasser in den Rhein : NRW-Umweltverband zeigt Currenta an

Leverkusen Es geht wegen der Einleitung von Lösch- und Havariewasser nach der Explosion um Gewässerverunreinigung. Die Staatsanwaltschaft prüft.

Bei Currenta kehrt keine Ruhe ein, vielmehr weht dem Chemparkbetreiber nun ein heftiger Wind aus Richtung Umweltverband entgegen: Montag hat der NRW-Landesverband des „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland“ (BUND) bei der Staatsanwaltschaft Köln Strafanzeige „wegen Gewässerverunreinigung und unerlaubten Umgangs mit Abfall gegen die Firma Currenta und die Bezirksregierung Köln als Aufsichtsbehörde“ gestellt. Grund ist der nach Auffassung des Verbandes „illegale Umgang mit dem giftigen Löschwasser, das nach der Explosion der Sondermüllverbrennungsanlage in Bürrig mit Abwasser aus dem Chempark vermischt über die Kläranlage in den Rhein eingeleitet wurde“, teilt die Organisation mit.

Es seien „fast zehn Millionen Liter mit giftigen Chemikalien belastetes Wasser, unter anderem mehr als 60 Kilogramm des besonders schädlichen Insektengiftes Clothianidin, in den Rhein gepumpt“ worden. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser habe noch Anfang August... behauptet, es sei zu keiner Einleitung in den Rhein gekommen, kritisiert BUND-Landeschef Holger Sticht. „Es stellt sich die Frage, ob nicht die Öffentlichkeit über das wahre Ausmaß der Explosions-Katastrophe getäuscht wurde.“

Im Tanklager Am 27. Juli vergangenen Jahres war es zur Explosion im Tanklager der Sonderabfallverbrennungsanlage im Chempark-Entsorgungszentrum in Bürrig gekommen. Sieben Menschen starben, 31 wurden teils schwer verletzt.

Auch in der Leverkusener Politik rumort es wegen der Rhein-Einleitung. Erhard Schoofs (Bürgerliste) formuliert in einem Antrag für den Umweltausschuss am Donnerstag: „Die Verwaltung berichtet mit Hilfe der EVL, der Bezirksregierung, des Landesumweltamtes und von Currenta umfassend/detailliert über die immer noch laufende illegale Abfallentsorgung von Löschwässern aus der Explosion der Currenta -Sondermüllverbrennungsanlage in den Rhein, aus dessen Uferfiltrat unter anderem unsere EVL erhebliche Teile unseres Leverkusener Trinkwassers entnimmt.“ Die EVL hatte jetzt Proben des Rheinufer-Filtrats gezogen. Ergebnis: „Alle Werte sind weit unterhalb der Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung, nur ein kleiner Teil war überhaupt messbar“, hieß es. Das Insektizid Clothianidin sei nicht nachgewiesen worden.