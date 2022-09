Umlage im Bergischen : Noch mal knapp 400 Euro mehr fürs Gas

Leichlingen/Bergisch Gladbach Das Versorgungsunternehmen Belkaw gibt die Gas-Umlage an die Kunden weiter: Macht für einen Durchschnittshaushalt (15.000 kWh pro Jahr) 398 Euro mehr im Jahr – zusätzlich zu den ohnehin schon drastisch gestiegenen Gaspreisen.

Die von der Bundesregierung zum 1. Oktober geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Erdgas wird die Belkaw (Bergisch Gladbach) direkt an die Kunden weitergeben. Sie erhebt die Umlagen vom 1. November an bei Privat- und Gewerbekunden in Verträgen ohne feste Laufzeit.

Als Beispiel „Grundversorgung“: Dort beträgt der Arbeitspreis ab dem 1. November brutto inklusive Umlagen und gesenkter Mehrwertsteuer 19,44 Cent pro Kilowattstunde. Vorher waren es 17,99 Cent inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. Für die Versorgung einer Wohnung mit einem Jahresbedarf von 10.000 Kilowattstunden Erdgas entstehen in der Grundversorgung vom 1. November an monatliche Gesamtkosten inklusive Umlagen und gesenkter Mehrwertsteuer in Höhe von rund 194 Euro. In einer größeren Wohnung oder einem kleinen Eigenheim zahlt man bei einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden rund 284 Euro pro Monat. Personen mit Eigenheim zahlen künftig bei einem Bedarf von 20.000 Kilowattstunden im Jahr monatlich 374 Euro.