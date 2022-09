Leichlingen : Betrunkener fährt in Schlangenlinien vor Polizeiauto

Der Leichlinger (39) hatte sein Fahrrad nicht mehr unter Kontrolle und stürzte schließlich vor dem Polizeiwagen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leichlingen Glück im Unglück hatte ein 39-jähriger Radfahrer in Leichlingen: Bei einem Sturz auf der Opladener Straße verletzte er sich in der Nacht zu Samstag nicht, er beschädigte auch nichts. Sein Pech: Er stürzte gegen 2.30 Uhr direkt vor einem Polizeiwagen, dessen Besatzung zuvor beobachtet hatte, wie sich der Radler in Schlangenlinien auf der Fahrbahn fortbewegte.

Die Beamten kontrollierten den Leichlinger und stellten einen Atem-Alkoholwert von mehr als 1,2 Promille fest. „In Verbindung mit den beobachteten Ausfallerscheinungen ergab dies eine Straftat“, teilt die Polizei mit. Daher nahmen die Beamten den 39-Jährigen zur Blutprobe mit auf die Wache in Burscheid. Von dort aus durfte er seine Fahrt dann fortsetzen, jedoch nicht mit seinem Rad, sondern mit einem Taxi.

