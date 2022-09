Energiekrise in Leverkusen : Gas-Umlage: Noch mal 540 Euro mehr pro Jahr

Leverkusen Nach der Gaspreiserhöhung um bis zu 70 Prozent schlägt sich ab November auch noch die neue Umlage in der Rechnung nieder. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden sind dies laut EVL zusätzlich 45 Euro pro Monat.

Dadurch steigt laut EVL der Brutto-Arbeitspreis in der Grund- und Ersatzversorgung und in den Sonderverträgen um 3,627 ct/kWh. „Der Grundpreis bleibt weiterhin stabil. Über alle Tarife erhöht sich für die Kunden der Gaspreis um weitere 25 Prozent. Vor wenigen Wochen hatte die EVL eine Preissteigerung von bis zu 70 Prozent bekannt gegeben. In der Summe bedeutet das lau EVL bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 15.000 kWh eine zusätzlich Belastung von 873 Euro pro Jahr, plus 540 Euro für die Umlage. „Von den Umlagen profitiert die EVL nicht, da sie vorrangig zur Unterstützung der Gasimporteure dienen.“