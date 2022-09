Jubiläum : Witzheldener Glocke „Heinrich“ läutet seit 25 Jahren

Kirchbaumeister Gerd Busch zeigte zum Geburtstag der Glocke „Heinrich“ das 1,2 Tonnen schwere Stück und die darauf verewigten Stifternamen. Foto: Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Für den Kirchturm der evangelischen Kirche „Alter vom Berge“ im Höhendorf hatte der Kirchbauverein vor 25 Jahren den Klangkörper gespendet.

Die Holztreppen, die in den Turm des Alten vom Berge führen, sind verdammt steil. Sie knarzen und ächzten etwas unter der Belastung schwerer Schritte. Oben, in dem rund vierstöckig hohen Kirchturm in Witzhelden, hängen stumm drei Glocken, die den Ort bei Hochzeiten, Trauerfeiern und Gottesdiensten mit ihrer Melodie beschallen. Auf dem Boden hat sich ein wenig Staub angesammelt. Die größte der Glocken, „Heinrich“, feierte nun Geburtstag.

Seit 25 Jahren tut sie ihren Dienst für die Gemeinde. Ursprünglich war der Glockenturm für drei Glocken ausgelegt, aus Kostengründen hingen aber nur zwei. Neben vielen anderen Projekten machte es sich der Kirchbauverein Witzhelden einst zur Aufgabe, den Kirchturm mit einer weiteren Glocke zu komplettieren. Das schafften die Ehrenamtler nur durch Spenden und Mitgliederbeiträge. Etwa 41.000 Euro brachten sie 1997 auf, um „Heinrich“ gießen zu lassen. Dabei betrachtet sich der Zusammenschluss als konfessionslos – und gibt damit allen Menschen im Höhendorf ein Zuhause. „So sind wir für alle Menschen in Witzhelden da“, sagt Vereinsvorsitzender Siegfried Sonnenberg. Er denkt, es sei nicht unbedingt Religiosität, die die Mitglieder antreibe und erläutert: „Ich glaube, dass der Heimatgedanke überwiegt.“

Damals, vor der Jahrtausendwende, fuhren einige Mitglieder zum Guss der Glocke nach Saarburg. Die Reise wurde in Videoaufnahmen filmisch festgehalten. Die Stadt nahe Trier ist bekannt für ihre Glockenmanufaktur. Die orange leuchtende, flüssige Bronze lief dabei über Rinnen im Boden in die in mühsamer Arbeit hergestellte Gussform in einer sogenannten Grube. Dort wurde das Kunstwerk einige Zeit später von ihren Fesseln befreit und freigelegt. Insgesamt dauerte der Herstellungsprozess von „Heinrich“ rund elf Monate. Er wurde schließlich per Schwerlasttransport ins Höhendorf gebracht und dort durch eine Öffnung auf der rechten Seite des Turms in sein neues Zuhause gehoben. „Das war ein Höhepunkt hier im Dorf“, berichtet Sonnenberg, der sich noch gut an die bangen Momente erinnern kann.

Nun hängt „Heinrich“ also seit rund 25 Jahren in schwindelerregender Höhe bei seinen zwei Geschwistern. Die stammen aus dem 15. Jahrhundert und wiegen bei weitem nicht das, was Heinrich auf die Waage bringt. „Magdalena“, die seit 1435 in dem Turm aus dem elften Jahrhundert hängt, wiegt 600 Kilo, ihre Schwester, die Marienglocke von 1451, schon beachtliche 780 Kilo. Heinrich toppt sie aber beide: 1,2 Tonnen halten die Balken an ihrem Platz. Auf dem Klangkörper der Glocke stehen zwei Dinge geschrieben: „Gott zur Ehr“ und „Gestiftet durch den Kirchbauverein im Jahre 1997“ – damit das auch niemand vergisst.