Auszeichnung des Kreissportbundes : Elke Koch vom TV Witzhelden ist „Übungsleiterin des Jahres“

Witzhelden Weil sie sich seit Jahren besonders um das Kinderturnen beim TV Witzhelden kümmert und mit Herzblut dabei ist, schlug der Verein Elke Koch für die Auszeichnung vor.

In seiner Begrüßungsansprache betonte der Kreissportbundvorsitzende Uli Heimann die Wichtigkeit des Ehrenamtes. Landrat Stephan Santelmann machte deutlich, dass ohne das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen ein breites und kostengünstiges Angebot an Bewegungs-, Sport- und Spielmöglichkeiten für die Menschen in der Region nicht möglich wäre.