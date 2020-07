Haus Graven in Langenfeld : Umbau der Wasserburg: Land gibt Geld

Haus Graven in Langenfeld

Den Förderbescheid überreichte Ministerin Scharrenbach (r.) an Bürgermeister Schneider und Kulturkoordinatorin Dr. Lange. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ministerin Ina Scharrenbach überreichte am Mittwoch in der Langenfelder Wasserburg Haus Graven einen Förderbescheid des Landes über 432.000 Euro. Die Stadt kauft das bislang gemietete Bauwerk und eröffnet demnächst zusätzlich darin ein Umweltbildungszentrum.

