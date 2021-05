Kostenpflichtiger Inhalt: Vorzeigeprojekt in Krefeld : Stadt plant Haus der Bildung für 50 Millionen Euro

Der Planentwurf zeigt das Haus der Bildung aus der Vogelperspektive: Zur Hofstraße hin steht der dreigeschossige Komplex mit der Haustechnik auf dem Dach. Vorne der zweigeschossige Anbau mit Freiflächen für Schüler und Kita-Kinder. Foto: Stadt

Krefeld Die Stadt Krefeld will die Bildungslandschaft für Kinder in Nordrhein-Westfalen revolutionieren. Das Haus der Bildung an der Hofstraße ist die Blaupause für das gesamte Stadtgebiet. Für 50 Millionen Euro soll ein Haus der Bildung mit Grundschule, Kita, Familienzentrum, Tagespflegestützpunkt, Mensa, Küche und Quartiersgarage entstehen.