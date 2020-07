Monheim Zimmermann : Zimmermann: Enteignung wird’s nicht geben

Monheim Bürgermeister weist die Kritik von Haus und Grund zurück. Marina rechtfertigt keine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Sie habe bereits alle benötigen Grundstücke erworben.

(elm) Nach Kritik des Vereins Haus und Grund an den Planungen rund um den Greisbachsee weist Bürgermeister Daniel Zimmermann Vorwürfe zurück, dass die Marina keine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme rechtfertige. „Natürlich ist die Marina alleine keine Rechtfertigung. Die städtebauliche Maßnahme bezieht sich auf eine viel größere Fläche – auf dem freiwerdenden Braas-Gelände östlich des Sees können neue Wohn- und Gewerbegebiete entstehen“, erklärt Zimmermann. „Der Vorwurf, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme diene der Stadt letztlich dazu, eine Marina am Greisbachsee zu realisieren, geht schon deshalb ins Leere, weil die Stadt bereits alle nötigen Flächen durch Ankäufe erworben hat. Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme könnte lediglich die Gesamtentwicklung vor allem im Osten und Süden des Sees ordnen – und das unabhängig davon, ob der See für eine Marina, als Badesee oder für andere Sport- und Freizeitangebote geöffnet wird.“