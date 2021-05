Hunderte Sendungen geöffnet : Polizei überführt drei mutmaßliche Postdiebe - rund 20.000 Euro Schade

Dresden Über Monate hinweg sollen drei Männer in Sachsen Postsendungen abgefangen und geöffnet haben. Nun wurde das Trio festgenommen. Bereits vor zweieinhalb Jahren gab es erste Anzeigen wegen Diebstählen.

Ermittler haben in Sachsen drei mutmaßliche Postdiebe überführt. Die Tatverdächtigen sollen hunderte Sendungen geöffnet und wertvollen Inhalt gestohlen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Chemnitz am Dienstag mitteilten. Derzeit sind insgesamt 285 Fälle bekannt. Der Stehlschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Wie viele Menschen tatsächlich geschädigt wurden, ist noch nicht abschließend geklärt.