Fußball, Kreisliga A Tuspo feiert den Titel standesgemäß

Fußball-Kreisliga A Solingen: Tuspo Richrath – TSV Solingen II 2:1 (2:0). Der Meister und künftige Bezirksligist entledigte sich auch seiner finalen Aufgabe recht sicher. In der Heimpartie mit den Tabellenzwölften brachte Alen Vincazovic den Spitzenreiter schon nach gut 240 Sekunden in Front, David Eftimovski erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Jenem Eftimovski unterlief nach zehn gespielten Minuten von Durchgang zwei ein Eigentor, sodass etwas mehr Spannung in der Partie blieb. Dennoch brachten die Platzherren den Vorsprung sicher über die Zeit und beendeten die Runde standesgemäß mit einem Sieg.