Fußball, Bezirksliga Baumbergs Reserve hat es schwer

TSV 05 Ronsdorf – SF Baumberg II. Die Sportfreunde II müssen am letzten Saisonspieltag weiter um den Klassenerhalt bangen. Da die Mannschaft von Trainer Andreas Franke die direkten Duelle gegen die Konkurrenz aus Remscheid und Radevormwald verloren hat, können beide Teams im Schlussspurt noch an den Baumbergern vorbeiziehen, benötigen dafür jedoch Siege in ihren jeweiligen Partien. Während Remscheid in Gräfrath antritt und Radevormwald Dabringhausen empfängt, sieht Baumberg das Aufeinandertreffen mit dem Dritten, Ronsdorf, am Sonntag (15.30 Uhr) als schwierigste der drei Aufgaben. Die im Winter nach dem Trainerwechsel gestartete Aufholjagd könnte also ohne fröhliches Ende bleiben. „Das wäre natürlich schade, aber das läge nicht an dem, was wir nach der Winterpause geleistet haben“, sagt Franke, „nach der Saison fehlen die Punkte, die wir am Anfang und Mitte der Saison nicht geholt haben.“ Laut Franke ist die Stimmung vor dem entscheidenden Spiel „ganz entspannt“. Er darf zudem mit Verstärkung aus dem Oberliga-Kader rechnen, der bereits am Samstag sein Saisonfinale hat.