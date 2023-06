Fußball, Oberliga FCM will sich angemessen verabschieden

Monheim · Die Monheimer Fußballer bestreiten am Sonntag ab 15 Uhr bei Schwarz-Weiß Essen ihre vorerst letzte Partie in der Oberliga, sie bleiben auf Rang 17. Für die baldige Rückkehr in diese Spielklasse haben sie nun alle Hände voll zu tun.

02.06.2023, 05:15 Uhr

Patrick Schikowski (links) bleibt dem 1. FC Monheim auch nach dem Abstieg aus der Oberliga erhalten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Dennis Ruess liegt der nun feststehende Abstieg seines 1. FC Monheim noch immer schwer im Magen. „Ohne Frage ist der Abstieg für uns alle, die wir mit Herzblut dabei sind, emotional. Die Enttäuschung wird sicherlich noch eine Zeit andauern“, ist sich der FCM-Cheftrainer sicher. „Dennoch werden wir den Kopf nicht in den Sand stecken und wollen uns erhobenen Hauptes verabschieden.“ Trotz eines reduzierten Kaders wollen die Monheimer die Saison am Sonntag gegen Schwarz-Weiß Essen mit einer gewohnt engagierten Leistung abschließen – ehe anschließend, nach sechs Jahren Zugehörigkeit, der Abstieg aus der Fußball-Oberliga ansteht.