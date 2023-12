Feiertagsschließungen in Langenfeld Müllabfuhr kommt früher, Bibliothek nur an Feiertagen geschlossen

Städtischer Betriebshof Die Annahmestelle am Betriebshof (Hansastraße 1a) ist am Samstag, 30. Dezember, geschlossen. Am Dienstag, 2. Januar 2024, ist wieder zwischen 9 und 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Annahmehof an der Industriestraße bleibt vom 27. Dezember bis zum Jahresende geschlossen und öffnet erst wieder ab dem 2. Januar 2024 zu den gewohnten Zeiten.