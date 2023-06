Radsport 612 Kilometer auf dem Rad in knapp 26 Stunden

Hinter Jan Chudala liegen harte Wochen – sowohl in körperlicher als auch in mentaler Hinsicht. Um sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten, hatte der Radrennfahrer ein Trainingslager in der italienischen Region Emilia-Romagna geplant. „Ich bin auch nach Italien gereist, aber leider wurde ich genauso von den schrecklichen Unwettern überrascht. Es ist fürchterlich, wie die Überschwemmungen die Region getroffen haben. Ich habe das selber miterlebt und bin betroffen“, sagte Chudala, der für den 1. RSC Langenfeld aktiv ist.