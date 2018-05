Lokalsport: Skaterhockey: Devils sind auf Play-Off-Kurs

Langenfeld Die SG Langenfeld Devils (SGL) müssen momentan in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Nord besonders eng zusammenrücken, denn gleich vier wichtige Stützen fallen verletzt aus. Kapitän Henk Ginsberg (Innenband-riss), Tim Schmitz (Nasen-Operation), Kevin Heller (Schulter) und Maurice Gladbach (Innen- und Außenbandriss) werden lange fehlen. Trotzdem machten die Devils ihre Sache zuletzt sehr ordentlich - was aber nicht verhindern konnte, dass sie nach dem 17:5 (4:2, 9:2, 4:1)-Erfolg über den Neunten Mendener Mambas beim Siebten Ahauser Maidy Dogs knapp den Kürzeren zogen - 8:10 (6:4, 2:5, 0:1).

In Ahaus brachte Marius Limper die Devils nach wenigen Sekunden mit 1:0 (1.) in Führung, aber in der elften Minute hatte sich das Blatt bereits gewendet - 1:4. Nach dem 7:7 (30.) endete das zweite Drittel mit einem 8:9 (40.) und Langenfeld drängte auf den Ausgleich. Durch einen Konter legte Ahaus das 10:8 vor (44.), auf das die Devils dann keine Antwort mehr fanden. "Es war eine durchwachsene Partie auf dem kleinen Spielfeld, Ahaus konnte sich gut hinten reinstellen. Wir haben gut gekämpft. Der gegnerische Torwart hat sich in einen Rausch gespielt", stellte Schütt fest.