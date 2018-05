Lokalsport: Longhorns atmen nach erstem Saisonsieg auf

Langenfeld Der Football-Zweitligist gewann mit 35:17 gegen die Rostock Griffins. Die Verteidigung spielte erneut stark, der Angriff verbessert.

Am zweiten Spieltag der neuen Saison in der 2. Football-Bundesliga (GFL2) schafften die Langenfeld Lonhorns gegen die Rostock Griffins mit dem 35:17 (15:12) ihren ersten Saisonsieg. "Das war sehr spannend - auch deshalb, weil wir durch einige unnötige Fehler selbst dazu beigetragen haben, dass das Spiel lange offen war. Am Ende war es ein sehr wichtiger Sieg in einer richtungsweisenden Partie", fand Kapitän Michael Mendl. Insgesamt entpuppte sich erneut - wie beim 0:13 zum Auftakt gegen die Düsseldorf Panther - die Defensive als Prunkstück der Langenfelder. Außerdem zeigten sich die Longhorns im Angriff deutlich verbessert. Dort gelang es den Gastgebern, eine gute Mischung aus Lauf- und Pass-Spiel zu etablieren. "Es sah insgesamt noch etwas ruckelig aus, aber wir sind ein Stück weitergekommen und haben einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Headcoach Michael Hap.