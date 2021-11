Fußball, Bezirksliga : SFB-Reserve siegt dank Dreierkette beim VfL Benrath

Der Sieg in Benrath bringem dem Bezirksliga-Team der Sportfreunde Baumberg und Trainer Sven Steinfort (r.) Abstand zur Abstiegszone. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Sportfreunde Baumberg II haben sich im Nachholspiel beim VfL Benrath mit 1:0 durchgesetzt. Schon in der ersten Halbzeit erzielte Alexander Klatt das Tor des Tages.

Erstmals in dieser Saison liefen die Gäste dabei mit einer Dreierkette auf. Die Sicherheit dafür hatte sich das Team am Wochenende bei einem Testspiel gegen den Landesligisten SC Reusrath geholt. Durch die Umstellung machte die Elf von Steinfort die Räume im letzten Drittel besonders eng für die Offensive des VfL. „Heute waren wir einfach da und standen hinten kompakt“, sagt der Trainer. „Das war das A und O.“ Für Benrath habe es kaum Möglichkeiten gegeben.

Offensiv glänzten die Baumberger zwar erneut nur selten, bewiesen dabei aber Effektivität. Das Tor des Tages erzielte Alexander Klatt in der 40. Spielminute. Justin Kotlorz hatte den Torschützen mit einem Lupfer hinter die letzte Linie freigespielt, Klatt legte den Ball abgezockt am gegnerischen Torwart vorbei. „Es war wichtig, vor der Halbzeit in Führung zu gehen“, betonte Steinfort.