Fußball : Kreisliga A: SSV Erkrath spielt 30 Minuten „unterirdisch“

SV Ost bekommt vom Dritten die Grenzen aufgezeigt. MSV Hilden verliert das Kellerduell. Der Spitzenreiter schenkt der Rhenania mächtig ein.

Mohamed Nasseri hätte sogar auf 1:1 stellen können, traf aber aus spitzem Winkel den Außenpfosten (21.) und scheiterte gleich anschließend mit einer Direktabnahme an Torhüter Klose. Der lenkte später (36.) einen tollen 18-Meter-Freistoß von Tamar Sürmeli mit den Fingerspitzen gerade noch an den Querbalken. Mit dem 0:3 (71.) war die Begegnung dann entschieden.

SC Düsseldorf-West II – SSV Erkrath 4:1 (4:0). Nach einer halben Stunde war die Partie in Oberkassel entschieden – die Erkrather lagen nach einem bis dahin unterirdischen Auftritt und den Gegentreffern in der 3., 17., 21. und 30. Minute mit 0:4 zurück. Dabei war das Team von Denis Clausen als Tabellenvierter angereist. „In der ersten halben Stunde war das eine einzige Katastrophe. Wenn man dem Spiel etwas Gutes abgewinnen will, dann die Tatsache, dass wir uns in der zweiten Halbzeit merklich gesteigert haben“, bilanzierte der SSV-Coach. Trotz einiger guter Einschussmöglichkeiten reichte es nur zur Ergebniskorrektur durch Marko Nikolic (77.), den Christian Pira in Szene gesetzt hatte. Da standen nach „Rot“ gegen Fatih Gecgel (71. – Beleidigung eines Gegenspielers) nur noch zehn SSV-Akteure auf dem Feld.