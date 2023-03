Fußball, Landesliga Krisensitzung beim SC Reusrath

Die Mannschaft, das Trainerteam und die Zuschauer sind am 19. Spieltag gefragt, alles für den SCR in die Waagschale zu werfen. Insbesondere in Reusrath mit dem Slogan „Ein Dorf, ein Verein, eine Liebe“ ist in derart wichtigen Situationen die Unterstützung aller Beteiligten gefordert und auch gewiss. Der Vorletzte aus Wuppertal belegte mit sechs Punkten kurz vor der Winterpause abgeschlagen den vorletzten Platz, bevor die Truppe von Trainer Marc Bach (45) eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen hinlegte, in deren Verlauf man neun Punkte sammelte und mit nun 15 Zählern den Anschluss ans rettende Ufer herstellte – außerdem ist man nach dem zuletzt ausgefallenen Heimspiel gegen den FC Remscheid mit einer Partie im Rückstand.