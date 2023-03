Fußball, Landesliga SC Reusrath liefert einen Offenbarungseid ab

Der SCR überließ dem Tabellenzweiten wie erwartet den Ball und lauerte auf Gegenstöße. Die Hattinger erarbeiten sich von Beginn an durch Angriffspressing eine enorm hohe Ballbesitzquote, allerdings ohne sich hochkarätige Torchancen zu erarbeiten. Dafür sorgten die Reusrather, die nach zwei individuellen Fehlern im Aufbauspiel mit 0:2 bis zur Pause in Rückstand gerieten. Die Hausherren brachten die SCR-Defensive in Bedrängnis und FVN-Kapitän Florian Machtemes schob die Kugel nach unerklärlichen Ballverlusten in der 11. und 42. Minute ins SCR-Gehäuse ein.