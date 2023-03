Fußball, Bezirksliga SSV und HSV starten am Freitag

SF Baumberg II – SC Ayyildiz. Zum- Duell kurz vor der Abstiegszone treffen sich am Samstag (17.30 Uhr) die Sportfreunde II und Ayyildiz aus Remscheid. Die Bedeutung des Spiels sollte für beide Seiten hoch sein, SFB-Trainer Andreas Franke relativiert jedoch: „Jedes Spiel ist wichtig, es geht auch da nur um drei Punkte. Es ist sicher ein wichtiges Spiel, aber es nützt nichts, wenn wir das gewinnen, woanders aber nicht.“ Er selbst schätzt, das wichtigste Spiel sei bis dato jenes bei seinem Amtsantritt gewesen. Ein Punkt trennen die beiden Kontrahenten in der Tabelle. Während die Hausherren zuletzt stark an Boden gewannen, verkauften sich auch die Gäste teuer. Bergisch Born rangen sie ein 1:1 ab, gegen Ligaprimus Mettmann verloren sie nur 0:3 und gegen Aufstiegskandidat SV Solingen 1:2. Respekt ist also angebracht. „Der ist immer da, so muss man als Sportler ins Spiel gehen“, betont Franke, „aber es darf keine Angst sein. Wir werden ein gutes Ergebnis erzielen, wenn wir wieder am Limit spielen und das Spielglück auf unserer Seite ist.“