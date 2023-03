Fußball, Frauen-Landesliga HSV-Frauen gelingt die Vorentscheidung

„Wir haben die zweite Halbzeit komplett beherrscht und dann am Ende auch in der Höhe komplett verdient gewonnen“, sagte Tiburtius. Der Vorsprung auf die Düsseldorferinnen, die den ersten Abstiegsplatz belegen, beträgt nun neun Punkte. Der Sieg war somit zugleich eine erste kleine Vorentscheidung im Tabellenkeller. Nächster HSV-Gegner in der Liga ist am Sonntag (15.15 Uhr) der SC Viktoria Anrath – ein weiterer direkter Konkurrent. Im Hinspiel unterlagen die Langenfelderinnen knapp mit 2:3. Jetzt soll vor heimischer Kulisse die Revanche gelingen.