Fußball-Kreisliga B Thilo Munkes nicht mehr Trainer der DJK Wardt

Aufstiegstrainer Thilo Munkes steht im neuen Jahr nicht mehr an der Seitenlinie der DJK Eintracht Wardt. Der Coach ist beim Tabellenletzten der Gruppe 1 zurückgetreten. Seine Nachfolge war schnell geregelt. Mit dem spielenden Trainertrio Lukas Irkens, Kevin Johann und Jonas Koch soll der Klassenerhalt geschafft werden. Fünf Punkte sind’s zum rettenden Ufer, vier Zähler zum Relegationsplatz. Weil seit rund zwei Monaten in Wardt nicht mehr trainiert werden kann, fehle es dem Team an läuferischer und spielerischer Qualität, so Munkes. Zudem fallen wichtige Spieler verletzt aus. Munkes schlug deshalb vor, die Mannschaft in der Winterpause aus der Kreisliga B zurückzuziehen und in der C-Liga ohne Wertung weiterzuspielen. Er hatte schon im Sommer intern vorgeschlagen, auf den Aufstieg zu verzichten, weil die „B-Liga für die Truppe zu schwierig“ sei. Man habe sich im „beiderseitigen Einvernehmen“ getrennt, teilte die DJK Wardt bei Facebook mit.