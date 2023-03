Handball, Regionalliga Gohly hofft auf neue Erfahrungen

Sandro Gohly ist im Handball schon ein bisschen herumgekommen, aber am Samstag erlebte er trotzdem eine ganz ungewohnte Erfahrung. Sieben Tore warf der Handballer der SG Langenfeld (SGL) bei der 30:34-Heimniederlage gegen den TV Korschenbroich – so oft hatte er in einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft der Posthornstädter zuvor noch nie eingenetzt. „Ich habe mich selbst auch schon gefragt, woher das jetzt kommt“, sagt der 26-Jährige und grinst. Langenfelds Linkshänder meldete sich in den vergangenen Wochen eindrucksvoll zurück im Team von Trainer Christian Paul, nachdem er eine komplizierte Fußverletzung überstanden hatte. „Er ist einer, der sich durchbeißt“, sagt Paul. „Er hat etwas gebraucht, aber jetzt ist die Fitness wieder da.“ Und damit auch Gohly.