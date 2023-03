Fußball, Kreisliga A GSV Langenfeld stoppt den Abwärtstrend auf fremdem Platz

Fußball-Kreisliga A Solingen: SC Reusrath II – Genclerbirligi Opladen 3:3 (3:1). Dem Sieg war die Reusrather Zweitvertretung schon ganz nah beim 2:0- und 3:1-Zwischenstand. Doch der Tabellenfünfte konnte seine anfängliche Überlegenheit nicht bis zum Abpfiff der Partie verteidigen und musste sich am Ende mit einer Punkteteilung gegen den Gast aus Opladen zufriedengeben. Dustin Hellekes brachte die Reusrather nach einer Viertelstunde in Führung, nur zehn Minuten später erhöhte Elias Dian auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Genclerbirligi war nur von kurzer Dauer, denn Luca Oliver Piatkowski stellte in der 33. Minute den alten Abstand wieder her. In Durchgang zwei lief bei den Platzherren nicht mehr viel zusammen, in der 68. Minute und in der Nachspielzeit kamen die Gäste zu beiden Treffern und damit dem Remis.