Fußball, Oberliga Serie verlängern – aber mit drei Punkten

Seit 14 Spielen sind die Sportfreunde Baumberg (SFB) in der Fußball-Oberliga ungeschlagen – und kommen trotzdem nicht recht vom Fleck. Nach zwei Unentschieden zuletzt (1:1 gegen KFC Uerdingen, 0:0 gegen SSVg Velbert) rutschte das Team von Trainer Salah El Halimi mit 44 Punkten auf den achten Tabellenplatz ab und wurde so vom TSV Meerbusch überholt, der am Sonntag ab 15 Uhr ihr Gastgeber ist. „Wir müssen wieder dreifach punkten“, fordert der Coach. „In vielen Bereichen entwickeln sich meine Spieler schon sehr gut, doch manchmal fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit. Wir müssen vor allem gegen die Top-Teams eiskalt sein.“