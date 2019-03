Fußball : FC Monheim ist stolz auf seine tolle Serie

Lasst uns feiern: Die Oberliga-Fußballer des FC Monheim hatten in den vergangenen Wochen und Monheim immer wieder die Gelegenheit, sich über ein Tor oder drei Punkte zu freuen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist hat nur eins der letzten zehn Meisterschaftsspiele verloren. Die 40-Punkte-Marke rückt näher.

Wer die derzeitige Situation des Fußball-Oberliga einmal aus der Vogelperspektive betrachtet, dürfte staunen, denn er erkennt in der Ergebnisübersicht des FC Monheim (FCM) eine formidable Serie. Seit Anfang November 2018 verlor das Team um Chefcoach Dennis Ruess lediglich eins von zehn Meisterschaftsspielen – und das mit dem 2:3 nach einer 2:0-Führung bei der SpVg. Schonnebeck auch noch höchst unglücklich. Wer diese Zahlen dann mit den Resultaten aus dem Niederrheinpokal kombiniert, in dem der FCM unter anderem die direkten Klassenkonkurrenten TSV Meerbusch, 1. FC Kleve (beide 2:1) und TV Jahn Hiesfeld (3:1) ausschalten konnte, bekommt eine Ahnung davon, warum die Stimmung im Rheinstadion derzeit ausgesprochen gut ist. „Wir sind wirklich sehr zufrieden – nicht nur mit der Punkteausbeute, sondern auch mit der Art und Weise, wie die Jungs im Training arbeiten und am Sonntag den Weg mitgehen. Und wenn es läuft, dann läuft es eben. Dann wirft einen so ein Negativerlebnis wie in Schonnebeck nicht aus der Bahn“, sagt Ruess.

Zuletzt schafften die Monheimer mit dem 4:1 gegen den VfB Hilden und dem 2:1 bei TuRU Düsseldorf zwei Oberliga-Siege hintereinander und machten so einen großen Schritt in Richtung 40-Punkte-Marke. Mit 34 Zählern aus 22 Spielen ist der FCM derzeit Sechster und er könnte die im Fußball eng mit dem Klassenerhalt zusammenhängende Schwelle schon bald überschreiten. „Dieses Primärziel wollen wir jetzt in den nächsten Spielen erreichen, um uns dann auch auf andere Dinge konzentrieren und vor allem freuen zu können“, erklärt Ruess.

Info Der April ist gespickt mit Höhepunkten Der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) befindet sich gerade in einer beneidenswerten Lage – die er sich hart erarbeitet hat. Trainer Dennis Ruess wird sein Team ganz sicher darauf hinweisen, dass es nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt (Sonntag, 15.30 Uhr) auch die Aufgaben beim VfB Speldorf (24. März), gegen den SC Velbert (31. März) und bei Union Nettetal (7. April) mit hundert Prozent Einsatz zu bestreiten hat. Die Höhepunkte folgen aber erst danach. Am 10. April (19.30 Uhr) geht es mit dem Halbfinale des Niederrheinpokals beim Regionalligisten Wuppertaler SV los. Und dann folgt am 14. April (15 Uhr) nach dem Auftritt beim Spitzenreiter VfB Homberg das Derby beim Zweiten SF Baumberg (SFB).

Gemeint ist hier besonders das Halbfinale des Niederrheinpokals gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV, das am 10. April im Stadion am Zoo auf dem Programm steht. Bis dahin bestreitet der FCM vier weitere Oberliga-Partien (unter anderem gegen die gefährdeten VfB Speldorf und SC Velbert).

Am Sonntag (15.30 Uhr, Rheinstadion) wartet auf Monheim die nächste richtig knackige Aufgabe, denn der Tabellendritte 1. FC Bocholt kommt. Der Respekt vor dem ehemaligen Zweitligisten und mehrmaligen Teilnehmer am DFB-Pokal, der für die nächste Saison vorsichtshalber die Zulassung zur Regionalliga beantragt hat, ist auf der einen Seite groß, Auf der anderen Seite zeigte sich der FCM optimistisch. „Das ist für uns eine große Herausforderung, aber eine, der wir uns gerne stellen. Wir sind in einem guten Rhythmus, spielen zu Hause und können befreit antreten, weil wir unsere Hausaufgaben in den letzten Wochen gemacht haben“, betont Ruess.