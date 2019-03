Handball : Die einfache Rechnung der Handballer

Widerstandskämpfer: Langenfelds Maurice Meurer (Mitte) erfreut sich meistens einer sehr intensiven Aufmerksamkeit. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Drittligist hat noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, wenn er vier oder fünf Spiele gewinnt. Am Samstag kommt Northeim.

Einen Ausflug in die höhere Mathematik braucht der Handball-Drittligist SG Langenfeld (SGL) wohl nicht zu unternehmen, um seine Chancen für den Rest der Saison darzustellen. Wer nach 23 Spielen bei bescheidenen 6:40 Zählern steht, muss mit dem Abstieg rechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die restlichen sieben Partien eine bessere Ausbeute bringen? Wie schwierig das Unternehmen Rettung wird, verdeutlicht die Rechnung von Trainer Markus Becker. „Wenn wir über den Klassenerhalt reden, brauchen wir fünf Siege“, sagt der SGL-Coach, der seiner Natur entsprechend trotz der sehr schwierigen Lage nicht aufgibt: „Unser Ansatz ist, dass wir uns so teuer wie möglich verkaufen. Wir reden noch nicht vom Abstieg.“ Das letzte Viertel der Saison beginnt am Samstag (19.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen den Northeimer HC. Damit wenigstens die rechnerischen Chancen intakt bleiben, muss Langenfeld gewinnen.

Der Blick aufs Restprogramm verdeutlicht, dass der Tabellen-Vorletzte in eigener Halle ab jetzt überhaupt keinen Punkt mehr abgeben darf. Nach dem Duell mit dem Neunten Northeim (26:20 Zähler), der vor dem Anpfiff zunächst eine 300 Kilometer weite Anreise aus Niedersachsen zu bewältigen hat, folgen die Heimspiele gegen den Letzten MTV Großenheidorn (30. März), gegen das auf Rang 13 liegende Team HandbALL Lippe II (14. April) und gegen den Drittletzten SG VTB/Altjührden (4. Mai). Lippe ist jene Mannschaft, die sich mit ihren 12:34 Punkten soeben am rettenden Ufer aufhält. Auswärts ist die SGL noch drei Mal gefordert – beim Sechsten HSG Bergische Panther (22. März), beim Fünften TuS Spenge (6. April) und beim Zwölften TuS Volmetal (27. April). Um wirklich auf fünf Erfolge zu kommen, bräuchte Langenfeld hier einen zusätzlichen Überraschungs-Erfolg.

Info Info Haba SGL

Dass die Beteiligten insgesamt bereit sind, eine Menge für die gemeinsame Sache einzubringen, zeigte nicht zuletzt das vergangenen Wochenende. Das half Matthias Herff, der spielende Trainer des Oberliga-Teams, als Linksaußen in der Ersten fürs Spiel beim Spitzenreiter HSG Krefeld aus. Die 22:35-Niederlage konnte er zwar auch nicht verhindern, aber am Tag darauf auf Maurice Meurer zurückgreifen. Der Langenfelder Rückraumspieler darf als U-23-Handballer jederzeit aus der 3. Liga in die Oberliga und zurück wechseln – ohne die Gefahr, sich festzuspielen. Das Leihgeschäft und der doppelte Einsatz machten sich unter dem Strich auch voll bezahlt, weil die SGL II einen für den Klassenerhalt sehr wichtigen 30:27-Erfolg über den SV Neukirchen holte. Meurer war mit insgesamt neun Treffern entscheidend am Sieg der Langenfelder beteiligt, die einen 2:8-Rückstand (11.) aufholen und die Partie in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten drehen konnten.

Für Maurice Meurer waren die eigenen Tore wichtig – allerdings nicht so wertvoll wie der Erfolg des Teams: „Es geht doch nicht um meine persönlichen Belange. Außerdem ist das eine sehr smpathische Mannschaft. Warum hätte ich nicht helfen sollen? Und es hat Spaß gemacht, mal wieder zu gewinnen.“ Der bislang letzte Sieg mit dem Drittliga-Team stammt vom 22. Dezember 2018, als der SGL ein unerwartetes 35:23 über die Ahlener SG gelang. Trotz der folgenden Serie von sechs zum Teil deutlichen Niederlagen hintereinander verfolgt Meurer die Becker-Linie: „Es ist so, dass rein rechnerisch noch alles möglich ist. Natürlich kann ich nicht die Welt retten. Aber ich werde definitiv bis zum Schluss alles geben, was ich habe.“ Schluss ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, denn Meurer wechselt nach der Saison zum benachbarten Drittligisten Leichlinger TV, um sich dort sportlich weiterzuentwickeln.