Fußball, Landesliga : Die Tabelle kümmert Reusrath noch nicht

Langenfeld Nach dem ersten Spieltag führt der SC Reusrath die Fußball-Landesliga an. Der kommende Gegner am Sonntag (15.30 Uhr) aus Unterrath ist Letzter.

Auf die Konstellation in der Landesliga angesprochen, dass der Tabellenführer beim Tabellenletzten antritt, muss Ralf Dietrich erst einmal herzlich lachen – immerhin ist ja gerade einmal ein Spieltag absolviert worden. Und an dem hatte sein SC Reusrath den SC Schwarz-Weiß mit 4:1 besiegt, während die SG Unterrath, Gegner am Sonntag ab 15.30 Uhr, das Stadtderby gegen den MSV Düsseldorf 0:3 verloren hatte. Das hatte eben diese Auswirkungen auf die noch ganz frische Tabelle.