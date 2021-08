Fußball, Frauen-Niederrheinliga : HSV Langenfeld startet in den Liga-Alltag

Langenfeld Am heutigen Mittwoch steht für das Team von Trainer Carsten Kerkhoff die Partie beim SV Hemmerden auf dem Plan. Sechs Spielerinnen des HSV Langenfeld fallen aus.

Nach dem ersten Saisonhöhepunkt – dem nur knapp verpasstem Coup im DFB-Pokal beim höherklassigen Rostocker FC (0:1) – starten die Fußballerinnen des HSV Langenfeld an diesem Mittwoch mit einem Auswärtsspiel beim SV Hemmerden (19.45 Uhr) in den Liga-Alltag. Mit Neu-Trainer Carsten Kerkhoff und seinem Assistenten Martin Komainda möchte der HSV in dieser Saison angreifen und beweisen, dass er in die Niederrheinliga gehört. In der vergangenen, aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison, gewannen die als Aufsteiger angetretenen Hucklenbrucherinnen nur eine von acht absolvierten Partien. Sieben Mal kassierte das HSV-Team teils deutliche Niederlagen.