Jugendfußball : SSV Berghausen plant schon den nächsten U15-Cup

Langenfeld Der SSV Berghausen kann sehr zufrieden sein mit der Ausrichtung des 17. Provinzial U15-Cups: Das Jugendfußballturnier lief trotz Corona reibungslos. Rot-Weiss Essen gewinnt die 17. Auflage das Finale gegen den FSV Frankfurt.

Bei der 17. Auflage des Provinzial U15-Cups beim SSV Berghausen musste sich die Auswahl des Ausrichters in Gruppe A mit Fortuna Düsseldorf, FSV Frankfurt und dem MSV Duisburg messen, während sich in Gruppe B Hannover 96, Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen und Fortuna Köln duellierten. In Gruppe A kristallisierte sich ein Zweikampf zwischen dem MSV und Frankfurt um den Gruppensieg heraus. Beide Mannschaften hatten ihre Spiele gewonnen, und so musste die Entscheidung über den Gruppensieg am Sonntag fallen. Da beide Mannschaften ihre jeweiligen Spiele gewonnen hatten, ging es um den direkten Vergleich – das Spiel endete aber remis, und so musste das Torverhältnis entscheiden. Mit zwei mehr erzielten Treffern wurde Frankfurt Gruppensieger.