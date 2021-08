Boxen : „Fuchs“ Tuncel geht auf Ranking-Jagd

Wuppertal ist für Ercan Tuncel (links) ein gutes Pflaster: In der Schwebebahnstadt gab er 2016 sein siegreiches Profi-Debüt und gewann auch seinen zweiten Kampf dort im April 2018. Foto: Andreas Bornewasser

Monheim Der Monheimer Boxer Ercan Tuncel bestreitet am 5. September in Wuppertal seinen elften Profi-Kampf im Mittelgewicht. In der Coronavirus-Pandemie wurde er auf inaktiv gesetzt und hat wieder ein Studium aufgenommen.