Handball, Regionalliga : US-Nationalspieler Baup macht die SG Langenfeld größer

Langenfeld Antoine Baup, Sohn eines Franzosen und einer Amerikanerin, hat durch seinen Sport schon viel von der Welt gesehen. Nun ist er bei der SG Langenfeld angekommen.

Der Sonne Bordeaux‘ hat er längst den Rücken gekehrt, seit diesem Sommer läuft Antoine Baup für die SG Langenfeld (SGL) auf. Vor fünf Jahren hörte er von Freunden, welchen Stellenwert der Handball in Deutschland genießt – und wechselte zum TV Korschenbroich an den Niederrhein. Über Borussia Mönchengladbach und Bayer Dormagen landete Baup schließlich in der Posthornstadt. Seine Finger im Spiel hatte hierbei mal wieder der umtriebige Sportliche Leiter Dennis Werkmeister. „Ich hatte schon länger mit ihm Kontakt. Als feststand, dass es in Dormagen nicht weitergeht, haben wir wieder telefoniert. Nach zwei Tagen war klar, dass ich nach Langenfeld komme“, erzählt Baup. Mit ihm hat die SGL nun einen Nationalspieler im Kader, der vor der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten sogar im erweiterten Kader der USA stand. „Dahin wären aber wohl eher ein paar andere Jungs mitgefahren“, sagt Baup ehrlich. Am Ende fuhr ohnehin niemand, weil in der Mannschaft das Coronavirus ausgebrochen war.