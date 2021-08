Football : Longhorns setzen im Derby auf ihre starke Offense

Langenfeld Der vorletzte Spieltag dieser Saison in der German Football League 2 (GFL) bringt noch einmal einen regionalen Kracher: Die Langenfeld Longhorns empfangen am Sonntag ab 15 Uhr die Solingen Paladins zum Derby.

Es ist das elfte Duell der Longhorns mit den Paladins, achtmal gingen die Langenfelder als Sieger vom Platz, zweimal die Solinger, der Gesamtscore ist mit 309:196 sehr eindeutig. Die bislang letzten beiden Duelle gab es in der GFL2-Saison 2019. Damals gingen beide Partien an die Longhorns (44:16 und 41:14). In der aktuellen Spielzeit haben beide Mannschaften vier von sieben Spielen gewonnen, die restlichen drei verloren.