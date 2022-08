Heiratsschwindler ergaunert tausende Euro von Langenfelderin : Love-Scammer betrügt Langefelderin

Langenfeld Ein unbekannter Heiratsschwindler hat eine Langenfelderin über mehrere Jahre um viel Geld betrogen. Das Opfer vertraute den Mann, der ihr vorgaukelte, Ingenieur auf einem Schiff zu sein.

() Eine 66-jährige Frau aus Langenfeld ist über mehrere Jahre von einem sogenannten Love-Scammer (moderne Form des Heiratsschwindels) um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Das teilt die Polizei mit. Die Lovestory endet, als die Frau von ihrer Bank auf den möglichen Betrug hingewiesen wird. Daraufhin informiert das Opfer am Dienstag, 30. August, die Polizei. Die Geschichte beginnt nach Angaben der Beamten bereits vor vier Jahren. Da erhält die Langenfelderin eine Freundschaftsanfrage eines ihr unbekannten Mannes über das soziale Netzwerk Facebook. Die heute 66-Jährige chattet daraufhin regelmäßig mit dem Mann. Der behauptet, Amerikaner zu sein und als Ingenieur auf einem Schiff zu arbeiten. Nach regelmäßigem Kontakt kündigt der Unbekannte an, nach Deutschland kommen zu wollen, um die Langenfelderin zu besuchen. In einem Paket habe er bereits persönliche Dinge vorab zu der Frau nach Langenfeld geschickt. Die Langenfelderin vertraut dem Mann und bekommt daraufhin diverse Zahlungsaufforderungen eines vermeintlichen Transportunternehmens. Von mehreren weiteren Betrügern wird sie danach über Jahre immer wieder derartig unter Druck gesetzt, dass sie schließlich mehrere hohe Geldbeträge auf ausländische Konten überweist. Die Polizei warnt vor dieser Masche. In der Regel gibt es bei diesem Schwindel keine direkten Kontakte zwischen Betrüger und Opfer.