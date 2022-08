Flugplatzfest in Langenfeld​: RP verlost einen Rundflug​

Flugplatzfest in Langenfeld

Langenfeld Am ersten Septemberwochenende ist an Langenfelds Himmel wieder einiges los. Rundflüge, Ballonglühen und Modellflugzeuge sind nur einige der Attraktionen, die die Besucher erwarten.

Wer immer schon einmal über Langenfeld in die Luft gehen wollte, der hat dazu mit ein bisschen Glück am Wochenende Gelegenheit. Die Rheinische Post verlost einen Rundflug. Wer bis Donnerstag, 12 Uhr, eine E-Mail mit Angabe seines Namens und seiner Adresse an langenfeld@rheinische-Post sendet, kann einen Rundflug gewinnen.