Stadt Langenfeld: Sondernutzungsgebühren steigen 2023 an​

Sondernutzungsgebühren steigen 2023 an

Langenfeld Die Sondernutzungsgebühren in der Stadt Langenfeld sollen im kommenden Jahr um sieben Prozent steigen. Das beschlossen die Mitglieder im Sozialausschuss mit Mehrheit.

„Die Sondernutzungssatzung und die dazu gehörigen Gebührentarife wurden zuletzt im März 2021 abgepasst“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Sie verweist auf die Erhöhung des Verbraucherpreisindexes von durchschnittlich über sieben Prozent in diesem Jahr. Auch die Personal,- Sach- und Verbrauchskosten der Verwaltung seien entsprechend gestiegen. Die geplante Erhöhung will sie „durchgehend auf alle Tarif- und Verwaltungsgebühren“ erheben.