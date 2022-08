Langenfeld: Betrüger erbeuten wieder tausende Euro : Betrug mit WhatsApp grassiert

Eine 63-jährige Langenfelderin ist am vergangenen Freitag um mehrere tausend Euro betrogen worden. Foto: Polizei

Langenfeld Mit einer falschen WhatsApp legen Betrüger eine 63-Jährige in Langenfeld herein und erbeuten mehrere tausend Euro. Die Polizei warnt vor der Masche.

Von Dirk Heuer

() Unbekannte Betrüger haben am Freitag, 26. August, eine 63-jährige Langenfelderin um mehrere tausend Euro betrogen. Das Opfer erhält an dem Tag mehrere betrügerische Nachrichten über den Messengerdienst WhatsApp, in denen sie zu Überweisungen aufgefordert wird.

Gegen 11 Uhr bekommt eine 63-jährige Frau aus Langenfeld mehrere WhatsApp-Nachrichten von einer ihr unbekannten Nummer, teilt die Polizei mit. Die Betrüger geben sich als Sohn der Langenfelderin aus und behaupten vor, dass dieser eine neue Nummer habe, da das alte Handy wegen eines Wasserschadens kaputt sei. Sie fordern die Langenfelderin auf, Fotos des Enkelkindes zu schicken, da auf dem neuen Handy keine vorhanden seien. Die 63-Jährige kommt der Aufforderung nach und hält die Konversation für glaubhaft.

Im weiteren Chatverlauf fordern die Betrüger die Frau auf, mehrere Rechnungen zu begleichen. Da die Langenfelderin davon ausgeht, dass es sich bei dem Chatpartner wirklich um ihren Sohn handelt, kommt sie der Aufforderung nach. Die Langenfelderin überweist mehrere tausend Euro. Erst später bemerkt sie den Betrug und erstattet Anzeige bei der Polizei.

Nach Angaben der Beamten grassiert die Masche derzeit in Langenfeld. Bereits am vergangenen Mittwoch fällt eine 54-jährige Frau aus Langenfeld auf eine derartig gefälschte WhatsApp-Nachricht herein. Auch die 54-jährige Frau erhält die Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer auf ihr Smartphone. Auch sie geht davon aus, dass sich ihr Sohn meldet, der eine neue Handynummer hat. Auch in diesem Fall fordern die Betrüger die Frau auf, eine Rechnung in Höhe von mehreren tausend Euro zu begleichen. Gegen 17.30 Uhr überweist sie das Geld und bemerkt erst später den Betrug.