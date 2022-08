Feuerwehreinsatz an der Schlegelstraße : Zwei Verletzte bei Brand in Monheim

Foto: Patrick Schüller 7 Bilder Zwei Personen werden bei Feuer schwer verletzt

Monheim Bei einem Brand in Monheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie mussten mit Hubschraubern in eine Klinik gebracht werden. Zwei Hunde und eine Katze starben bei dem Brand.

An der Schlegelstraße in Monheim-Baumberg hat am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Brand in dem Reihenhaus hat auf die beiden benachbarten Häuser übergegriffen. Zwei Personen haben schwere Verbrennungen erlitten und wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken transportiert. Derzeit finden umfangreiche Nachlöscharbeiten statt.

Gut drei Stunden haben die Feuerwehrleute der Wache Monheim gelöscht. Der Alarm ist um 15.15 Uhr eingegangen. Sirenen haben die Wehrleute verständigt, damit möglichst viele zu Hilfe kommen konnten. Der Brand in dem Reihen-Mittelhaus hatte sich von Terrasseseiten her ausgebreitet. Das gesamte Gebäude sei von dort aus in Brand geraten, berichtet Einsatzleiter Markus Stenzel. Die Ursache sei noch nicht bekannt.

Die beiden Bewohner, so um die 50 Jahre alt, mussten mit schweren Brandverletzungen mit Rettungshubschraubern in die Spezialkliniken Aachen und Bochum geflogen werden. Die Hubschrauber sind in Seitenstraßen der Schlegelstraße gelandet, in den Wendebereichen.

Vier Löschzüge und etwa 70 Leute waren vor Ort im Einsatz und haben gelöscht. Hilfe kam aus Ratingen, Langenfeld und Hilden. Dennoch konnten die Wehrkräfte nicht verhindern, dass der Brand auf die beiden Nachbarhäuser übergeschlagen ist.

Dort mussten die Dächer geöffnet werden, berichtet Stenzel. Die Bewohner der Nachbarhäuser konnten nicht mehr in ihre Häuser zurück. Sie werden von der Stadt untergebracht. Sie wurden laut Feuerwehr bei dem Brand nicht verletzt.