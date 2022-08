Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Todesfälle und mehr Infizierte

Kreis Mettmann Jeweils am Mittwoch gibt das Kreisgesundheitsamt Mettmann einen Überblick über die Corona-Lage im Kreisgebiet. Die Infizierten-Zahlen steigen und mehr Erkrankte sind in Krankenhaus-Behandlung.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 5162 Infizierte erfasst, 1243 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 451 (+80), in Haan 348 (+83), in Heiligenhaus 241 (+55), in Hilden 532 (+131), in Langenfeld 598 (+61), in Mettmann 329 (+58), in Monheim 498 (+149), in Ratingen 1043 (+273), in Velbert 922 (+281) und in Wülfrath 200 (+72).