Hitze und Trockenheit : So trocken ist Langenfeld

So trocken ist Langenfeld

Mal idyllisch, mal langweilig, mal unsichtbar: Von den knapp acht Kilometern, die der Galkhauser Bach im Langenfelder Stadtgebiet zurücklegt, sind gut 500 Meter unterhalb des Stadtzentrums in Rohre eingefasst.

Etwas mehr als drei Kilometer im Unterlauf des Baches wurden seit 2017 renaturiert, also fast die Hälfte der Gewässerlänge in Langenfeld. Aktuell ist der Bach komplett ausgetrocknet. Insgesamt ist er 9,8 Kilometer lang. Er kommt aus der Riedbachaue/Leichlingen und mündet in den Garather Mühlenbach/Düsseldorf.