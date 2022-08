Schockanruf in Langenfeld : Um Geld und Schmuck betrogen

Schockanruf in Langenfeld

Langenfeld Eine 79-jährige Frau ist am Donnerstag um Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro betrogen worden.

Gegen 16.40 Uhr erhielt die Frau einen sogenannten Schockanruf. Ein Mann gab sich als Polizeibeamter aus und gab an, dass der Sohn der 79-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um eine Untersuchungshaft abzuwenden, müsse sie eine hohe Kautionssumme zahlen.

Der Betrüger setzte sie derartig unter Druck, dass sie daraufhin zu ihrem Geldinstitut fuhr und sehr hochwertigen Schmuck aus ihrem Schließfach holte. Anschließend übergab sie vor einem Lokal an der Kaiserstraße 27 in Richrath Bargeld und den Schmuck gegen 17.40 Uhr an eine Abholerin.