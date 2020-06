Personalmangel : Monheim wirbt mit Film um Erzieherinnen

Monheim Mit dem Video „Nur mit Dir klappt’s hier!“, an dem auch Kinder mitwirkten, bemüht sich die Stadt um neue Fachkräfte. Keine Kita-Gebühren, keine Abgaben für die Offene Ganztagsbetreuung – trotz „modernster Gebäude, exzellenter Ausstattung und erhöhter Personalschlüssel“, lautet die Botschaft.

(elm) Wie wichtig Erzieherinnen und Erzieher sind, hat man in Monheim – der „Hauptstadt für Kinder“ – nicht erst in Corona-Zeiten erkannt. Die Verwaltung investiert schon seit Jahren konsequent in die Gewährung optimaler Bildungschancen. Die Betreuung aller Kinder bis zum 10. Lebensjahr ist für Familien komplett kostenfrei. Keine Kita-Gebühren, keine Abgaben für die Offene Ganztagsbetreuung, die das Familien-Budget belasten – trotz modernster Gebäude, exzellenter Ausstattung und erhöhter Personalschlüssel.

Durch eine freiwillige Förderung der Stadt Monheim sind in allen Kitas die empfohlenen Personalhöchstwerte gesichert. Jede Kita-Gruppe erhält pro Jahr eine zusätzliche Bildungspauschale für Kultur-, Bewegungs- und Beratungsangebote. In den Mo.Ki-Familienzentren wird darüber hinaus weiteres Personal zur Unterstützung der Teams und Familien eingesetzt. Denn was wirklich zählt, sind die Menschen – oder, wie es Monheims Kinder eben eindeutig formulieren: „Nur mit Dir klappt’s hier!“

Alle Infos darüber, was Monheims Kitas, so besonders macht, gibt es auf www.erzieher-in-monheim.de. Bewerbungen per E-Mail direkt an erzieher.in@monheim.de oder per Briefpost an Stadt Monheim am Rhein, Bereich Kinder, Jugend und Familie, Friedenauer Straße 17c, 40789 Monheim. Infos zum eingeschränkten Regelbetrieb seit dem 8. Juni: www.monheim.de/corona